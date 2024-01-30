Опубликованы первые обзоры Apple Vision Pro

Ведущие профильные издания опубликовали свои обзоры на гарнитуру дополненной реальности Apple Vision Pro, которая появится в розничной продаже уже 2 февраля по цене в 3500 долларов. Итак, авторы хвалят новинку за невероятное качество дисплея с лучшей передачей видео, лучшее отслеживание движений рук и глаз по сравнению с другими устройствами, отличную работу с экосистемой Apple и возможности размещения окон по всему пространству. Критикуют гарнитуру больше всего за общее неудобство – устройство портит прическу и макияж, а также давит на голову. Также отмечают порой размытое и нечеткое видео с камеры устройства, пугающих виртуальных персонажей, «странную» работу внешнего дисплея EyeSight, неудобную виртуальную клавиатуру и «чувство одиночества». По словам одного из рецензентов, Apple Vision Pro изолирует людей друг от друга, если проводить за ней продолжительное время.

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