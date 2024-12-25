Опубликованы первые примеры фото с OnePlus Ace 5 Pro

Компания OnePlus раскрыла подробности о камере смартфона OnePlus Ace 5, который будет представлен уже завтра, 26 декабря. Итак, аппарат получит основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Sony IMX906 оптического размера 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения. Также заявлено наличие функции Shadowless snapshot, которая применяет сверхнизкую выдержку для эффекта «заморозки» времени и съемки с недостаточным освещением. Производитель опубликовал несколько фотографий, в которых активно использовалась постобработка.

Смартфону также приписывают наличие плоского 6,78-дюймового 8T LTPO AMOLED-экрана с разрешением 2780:1264 пикселя и кадровой частотой 120 Гц, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батареи ёмкостью 6100 мАч и поддержки 100-Вт быстрой зарядки.

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