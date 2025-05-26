Опубликованы первые примеры фото с OnePlus Ace 5 Ultra

Компания OnePlus опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного смартфона Ace 5 Ultra. Как уже было объявлено самим производителем, главный модуль камеры будет основан на 50-Мп сенсоре Sony IMX906 оптического размера 1/1,56 дюйма, помогать которому будет оптическая стабилизация изображения. Судя по всему, Ace 5 Ultra будет занимать промежуточное место в иерархии между Ace 5 Pro и флагманской моделью OnePlus 13. Официальная презентация новинки состоится уже завтра утром вместе с OnePlus Ace 5 Ultra и Ace 5 Racing Edition. Последний, кстати, сможет похвастаться наличие аккумулятора ёмкостью 7100 мАч и 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 9400e в корпусе толщиной 8,27 мм.

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