Опубликованы пресс-рендеры Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro

Авторитетный искатель утечек Эван Бласс опубликовал пресс-фото флагманского трио Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro, которые еще не были представлены официально. Снимки подтверждают дизайн, раскрытый в предыдущих утечках: узкие рамки, вырез на передней панели, двойная и тройная камеры на задней панели.

Напомним, что слухи приписывают Huawei P20 Pro процессор Kirin 970, 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей (18:9), 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ памяти, тройную камеру 12 Мп цвет + 16 Мп ч/б + 16 Мп телеобъектив со светосилой f/1,8 и OIS и 8-Мп фронтальную камеру с апертурой f/2,0. Huawei P20 Lite прочат 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 2280:1080 пикселей и соотношением сторон 19:9, аккумулятор на 2900 мАч, восьмиядерный процессор Kirin 659 с частотой 2,36 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру 16 Мп+2 Мп, а также 24-Мп камеру для селфи. Официальный анонс новых смартфонов Huawei состоится 27 марта в Париже.