Опубликованы пресс-рендеры OPPO Find N5

Компания OPPO опубликовала качественные изображения складного смартфона Find N5, который будет представлен уже 20 февраля. Также производитель подтвердил наличие 8,12-дюймового дисплея в разложенном виде, сертификацию TUV Rheinland Crease free об отсутствии сгиба посередине дисплея, ультратонкого корпуса с титановым шарнирным механизмом, а также защиты от воды в соответствии со степенями IPX6, IPX8 и IPX9. Ранее сообщалось, что Find N5 получит аккумулятор ёмкостью 5600 мАч, тройную основную камеру с оптикой Zeiss и 7-ядерную версию однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite.