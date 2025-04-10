Опубликованы пресс-рендеры Red Magic 10 Air

Бренд Red Magic опубликовал качественные изображения смартфона Red Magic 10 Air, официальный релиз которого состоится 16 апреля. Отметим наличие черной, белой и оранжевой расцветок корпуса, двух отдельных модулей основной камеры и вспышки, тонких рамок вокруг дисплея и подэкранной камеры. Уже известно, что толщина корпуса составляет 7,85 мм.

Ранее сообщалось о 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3), сдвоенной тыльной камере с датчиками изображения разрешением по 50 Мп, селфи-камере разрешением 16 Мп, 6,8-дюймовом OLED-экране с разрешением 2480:1116 точеки 10-битной глубиной цвета, 12,16 или 24 ГБ ОЗУ и 256, 512 или 1024 ГБ встроенной памяти.