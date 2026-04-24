Опубликованы примеры фото на HONOR 600 Pro

Профильное издание Notebookcheck опубликовало фотографии, сделанные на основную камеру представленного пару дней назад смартфона HONOR 600 Pro. Авторы снимков отмечают высокую детализацию, низкое количество шумов в темное время суток и хорошую цветопередачу.

Напомним, что оцененный от 785 долларов смартфон имеет в своем оснащении 6,75-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2728:1264 пикселя, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, тройную тыльную камеру на 200 Мп, 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и 12 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 50 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 27-Вт обратной зарядок, матовую металлическую рамку и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K.