Google сильно повысит цены на смартфоны серии Pixel 11

Но больше всего подорожает складной флагман. Согласно информации инсайдера, складной Pixel 11 Pro Fold станет самым дорогим устройством серии. Версия с 256 ГБ памяти будет стоить 1999 евро, модель на 512 ГБ — 2129 евро, а вариант с 1 ТБ накопителем — 2389 евро. Это довольно существенное подорожание на самом деле, так как компания ранее славилась как раз доступностью своих флагманских гаджетов. Это позволяло пользователям закрыть глаза на то, что модель, например, не обладает флагманским процессором и сильно проигрывает в области игр. Но теперь, когда смартфоны бренда Google будут продаваться по цене iPhone или флагмана Samsung, назвать это преимуществом уже не получится. Посмотрим, что будет на самом деле, но пока что ситуация с ценами выглядит достаточно прискорбно.