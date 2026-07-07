Google сильно повысит цены на смартфоны серии Pixel 11

Согласно свежей утечке, компания Google может увеличить объём базовой памяти в смартфонах серии Pixel 11, поднять цены на все модели и добавить новые варианты расцветки. По информации Dealabs, Google откажется от версии с накопителем на 128 ГБ и переведёт всю серию Pixel 11 на минимальный объём памяти 256 ГБ. Одновременно компания якобы готовит заметное повышение стоимости всей линейки, а новые цвета должны частично компенсировать рост цен для покупателей, хотя как именно — не совсем понятно. Например, базовый Pixel 11 с накопителем на 256 ГБ, предположительно, будет стоить 999 евро в Европе, а версия на 512 ГБ — 1129 евро. Для сравнения, стартовая цена Pixel 10 в Европе составляла 899 евро.

Но больше всего подорожает складной флагман. Согласно информации инсайдера, складной Pixel 11 Pro Fold станет самым дорогим устройством серии. Версия с 256 ГБ памяти будет стоить 1999 евро, модель на 512 ГБ — 2129 евро, а вариант с 1 ТБ накопителем — 2389 евро. Это довольно существенное подорожание на самом деле, так как компания ранее славилась как раз доступностью своих флагманских гаджетов. Это позволяло пользователям закрыть глаза на то, что модель, например, не обладает флагманским процессором и сильно проигрывает в области игр. Но теперь, когда смартфоны бренда Google будут продаваться по цене iPhone или флагмана Samsung, назвать это преимуществом уже не получится. Посмотрим, что будет на самом деле, но пока что ситуация с ценами выглядит достаточно прискорбно.
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