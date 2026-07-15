Представлен смартфон Motorola Edge 70 Max с АКБ на 7000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 70 Max, которая базируется на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 7000 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения ArcticMesh с использованием жидкого металла, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 710 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, кремний-углеродной батареей ёмкостью 7100 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 25-Вт беспроводной магнитной и 5-Вт обратной проводной зарядок, корпусом из авиационного алюминия и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 570 и 625 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Представлен смартфон Acer Sospiro A15 с дополнительным экран…
Компания Acer Mobile LATAM пополнила ассортимент смартфонов моделью Acer Sospiro A15, главной особенность…
Motorola Edge 70 Max показали на пресс-рендере …
Авторитетный инсайдер Роландт Квандт опубликовал изображения смартфона Motorola Edge 70 Max, релиз которо…
HONOR Magic9 получит устаревший чип…
Сегодня в сети появилась новая информация от достаточно надёжных инсайдеров о том, что смартфон HONOR Mag…
Vivo Y600 Turbo с АКБ на 9020 мАч появился в продаже…
Компания Vivo дала старт китайским продажам смартфона Y600 Turbo, главной особенностью которого является …
Смартфон Realme P4 анонсировали в России…
Компания Realme объявила, что 7 июля в России стартуют продажи смартфонов Realme P4, P4x и P4 Lite. Цены …
Samsung Galaxy S27 Pro получит технологию защиты дисплея…
Ранее появилась информация о том, что компания Samsung планирует серьёзно изменить линейку Galaxy S26 и п…
В ЕС возникла проблема с гарантией OnePlus…
Растущее число пользователей OnePlus в странах Европейского союза сталкивается с проблемами гарантийного …
Телефон Nokia 102 4G получит ёмкий аккумулятор …
Заслуживающий доверия информатор HMD_MEME'S опубликовал подробности о кнопочном телефоне Nokia 102 4G 202…
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor