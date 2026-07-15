Представлен смартфон Motorola Edge 70 Max с АКБ на 7000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Edge 70 Max, которая базируется на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек, адаптивной кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 7000 нит, 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, системой охлаждения ArcticMesh с использованием жидкого металла, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 710 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, кремний-углеродной батареей ёмкостью 7100 мАч, поддержкой 90-Вт проводной, 25-Вт беспроводной магнитной и 5-Вт обратной проводной зарядок, корпусом из авиационного алюминия и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и воды в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Цена смартфона на дебютном индийском рынке составила эквивалент 570 и 625 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.