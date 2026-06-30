REDMI K90 Ultra оценили в 410 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент субфлагманских смартфонов моделью REDMI K90 Ultra, которая базируется на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,3 ГГц. Новинку также оснастили фирменным игровым чипом D2, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, активной системой охлаждения с вентилятором, батареей ёмкостью 8550 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 22,5-Вт обратной и обходной зарядок, симметричными стереодинамиками с настройкой Bose, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также алюминиевым CNC-фрезерованным корпусом. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ памяти составила эквивалент 410 долларов.