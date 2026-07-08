Redmi Turbo 6 Max получит 7-дюймовый экран

Известный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi Turbo 6 Max, релиз которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что аппарат получит огромный 7-дюймовый дисплей с разрешением 2К, аккумулятор очень высокой ёмкости и флагманскую однокристальную систему MediaTek серии 9000).

Напомним, что еще актуальный Turbo 5 Max оснащается батареей ёмкостью 9000 мАч, металлическим каркасом, изготовленном на станке с ЧПУ, тыльной панелью из стекловолокна, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц, производительной 3-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 9500s, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, продвинутой 3D-системой охлаждения, 50-Мп основной камерой с датчиком Light Hunter 600 и оптической стабилизацией, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, обратной проводной зарядкой на 27 Вт, подэкранным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, симметричными двойными динамиками, а также защитой от воды и пыли в соответствии со стандартами IP66, IP68, IP69 и IP69K.
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