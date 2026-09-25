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Смартфон Vivo Y600i с АКБ на 8000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y600i, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 613. Новинку также оснастили 6,87-дюймовым дисплеем LCD с разрешением 1592:720 точек, кадровой частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом массой 229 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, боковым дактилоскопическим сенсором, ИК-датчиком, а также тремя расцветками корпуса. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 255 и 300 долларов за конфигурации с 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти соответственно.

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