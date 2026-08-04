Слит полный список характеристик HONOR Robot Phone

Сегодня в сеть слили все характеристики смартфона HONOR Robot Phone, анонс которого должен состояться в обозримом будущем. HONOR оснастит устройство 6,3-дюймовой LTPO-панелью с разрешением 2640х1216 пикселей. И в отличие от многих флагманов компании, экран у новинки будет плоским, а не изогнутым. По данным источника, максимальная яркость дисплея достигнет 6800 нит, также компания может использовать антибликовую AR-плёнку, которая улучшит читаемость изображения под прямыми солнечными лучами. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с аккумулятором ёмкостью 7060 мАч, плюс в комплект поставки войдёт зарядное устройство мощностью 120 Вт.

Также в HONOR Robot Phone компания использует сразу три собственных процессора. Чип C1 отвечает за улучшение качества радиосигнала, E2 управляет энергоэффективностью, а H1 используется для обработки изображений с камеры, которая закреплена на механизме стабилизации. Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,28 дюйма с объективом f/1.6 и фокусным расстоянием 23 мм — она будет установлена на выдвижном роботизированном механизме. Дополнительно смартфон получит 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с сенсором размером 1/1,4 дюйма, диафрагмой f/2.6 и 2,7-кратным оптическим зумом. Новинку должны представить 12 августа, пока что официальных данных о стоимости нет, но, вероятно, устройство будет не из доступных.
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