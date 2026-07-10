iPhone 18 Pro Max подорожает на 300 долларов

Дополнительным фактором роста себестоимости станет новый процессор Apple A20 Pro — ожидается, что чип будет выпускаться по 2-нм техпроцессу TSMC. Использование более современного производства позволит повысить производительность и энергоэффективность устройства, однако изготовление таких процессоров обходится значительно дороже. Ранее уже появлялись сообщения о возможном повышении цен на iPhone 18 Pro Max и увеличении затрат на память, а новый отчёт Counterpoint фактически подтверждает эти прогнозы. Впрочем, не все компоненты дорожают. По оценкам аналитиков, дисплей и некоторые другие комплектующие могут стать дешевле по сравнению с iPhone 17 Pro Max. Это позволит частично компенсировать рост расходов на память и новый процессор.