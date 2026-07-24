OPPO A7 Pro Max протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench были обнаружены результаты тестирования смартфона OPPO A7 Pro Max, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 629, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 16. Аппарат набрал 976 и 2250 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По данным информатора Digital Chat Station, OPPO A7 Pro Max также оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 120 Гц, АКБ ёмкостью 10 000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, фронтальной камерой на 50 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, а также корпусом толщиной 8,47 мм и массой 226 граммов.
Смартфон POCO X5 больше не получит обновлений …
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые больше не будут получать обновления о…
OnePlus Turbo 6X появился в продаже …
Компания OnePlus дала старт китайским продажам смартфонов OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro, которые оценен…
Раскрыты характеристики Nubia NaviX Ultra…
Недавно компания Nubia представила в Китае смартфон NaviX Ultra, который производитель называет первым в …
Представлен смартфон HONOR 600 Smart…
Компания HONOR пополнила ассортимент смартфонов моделью 600 Smart, главной особенностью которой стала бат…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичность…
realme C100i — это доступный смартфон с акцентом на автономность, крупный экран и базовые функции, которы…
Infinix Note 60 Pro 5G Pininfarina Limited Edition оценили в…
Компания Infinix выпустила на индийский рынок смартфон Infinix Note 60 Pro Pininfarina Limited Edition, к…
Представлен геймерский смартфон iQOO 15T…
Смартфон iQOO 15T стал первым устройством T-серии в линейке бренда — новинка получила другой процессор по…
Глава Nothing недоволен ценами на память…
Генеральный директор компании Nothing Карл Пей обратил внимание на стремительный рост цен на память для с…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor