OPPO A7 Pro Max протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench были обнаружены результаты тестирования смартфона OPPO A7 Pro Max, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 629, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 16. Аппарат набрал 976 и 2250 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

По данным информатора Digital Chat Station, OPPO A7 Pro Max также оснастят 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 120 Гц, АКБ ёмкостью 10 000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, фронтальной камерой на 50 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, а также корпусом толщиной 8,47 мм и массой 226 граммов.