Мировые продажи мобильных процессоров сильно просели

У Qualcomm ограниченный рост показали только флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 и другие решения премиального уровня. У MediaTek основной удар пришёлся на недорогие 5G-процессоры, тогда как флагманская линейка Dimensity 9500 продемонстрировала более устойчивые результаты. В то же время Apple, Unisoc и Samsung смогли увеличить поставки своих процессоров. Рост Apple обеспечил высокий спрос на смартфоны серии iPhone 17, что положительно сказалось на поставках процессоров A19 и A19 Pro. Аналитики Counterpoint также отмечают изменение тенденций в бюджетном сегменте. Производители все чаще отказываются от недорогих 5G-процессоров MediaTek в пользу более доступных 4G-решений Unisoc. Это позволяет снизить себестоимость смартфона и сохранить приемлемую для потребителей цену на конечный продукт, что вполне логично.