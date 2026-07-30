Мировые продажи мобильных процессоров сильно просели

Мировой рынок смартфонов продолжает испытывать давление из-за продолжающегося дефицита чипов памяти, который уже несколько месяцев негативно влияет на производителей устройств. Проблемы затронули не только сами смартфоны, но и рынок мобильных процессоров. Согласно новому отчёту Counterpoint Research, в первой половине 2026 года мировые поставки процессоров для смартфонов сократились на 15%. Наиболее серьёзное снижение зафиксировано у двух крупнейших производителей — Qualcomm и MediaTek. По оценкам аналитиков, объём поставок их процессоров оказался примерно на 25% ниже по сравнению с первой половиной 2025 года.

У Qualcomm ограниченный рост показали только флагманский Snapdragon 8 Elite Gen 5 и другие решения премиального уровня. У MediaTek основной удар пришёлся на недорогие 5G-процессоры, тогда как флагманская линейка Dimensity 9500 продемонстрировала более устойчивые результаты. В то же время Apple, Unisoc и Samsung смогли увеличить поставки своих процессоров. Рост Apple обеспечил высокий спрос на смартфоны серии iPhone 17, что положительно сказалось на поставках процессоров A19 и A19 Pro. Аналитики Counterpoint также отмечают изменение тенденций в бюджетном сегменте. Производители все чаще отказываются от недорогих 5G-процессоров MediaTek в пользу более доступных 4G-решений Unisoc. Это позволяет снизить себестоимость смартфона и сохранить приемлемую для потребителей цену на конечный продукт, что вполне логично.