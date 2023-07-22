Опубликованы примеры фото с Nubia Z50S Pro

В сети появились первые фотографии, сделанные на основную камеру представленного недавно смартфона Nubia Z50S Pro. От большинства других камерофонов новинка отличается главным модулем тыльной камеры. Он полагается на не самый крупный датчик разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX800 размера 1/1,49 дюйма и OIS) и 35-мм объектив (в полнокадровом эквиваленте), в то время как в остальных смартфонах используется широкоугольная оптика. В состав камеры также вошел 50-Мп (сверхширик) и 8-Мп модули (телеобъектив с 6-кратным оптическим зумом и OIS).

Смартфон оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, 6,78-дюймовым дисплеем BOE Q9 с разрешением 1,5K, батареей ёмкостью 5100 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

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