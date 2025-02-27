Опубликованы примеры фото с Realme GT 7 Ultra

Компания Realme опубликовала примеры фотографий, сделанных на потенциальный камерофон GT 7 Ultra (название предположительное). Также производитель раскрыл наличие главного модуля на основе кастомизированный дюймового датчика Sony Hyperimage и 234-мм телевика с 10-кратным оптическим приближением. Официальная презентация устройства ожидается на выставке MWC 2025 в начале марта.

Напомним, что в середине февраля был представлен Realme GT7 Pro Racing Edition со сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX896 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик). Его цена на китайском рынке составляет 425 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.