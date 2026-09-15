Раскрыты характеристики процессора HONOR Magic 9 Pro Max

Объём оперативной памяти составил 14,78 ГБ, что соответствует версии с 16 ГБ ОЗУ. Также информация о программном обеспечении указывает на Android 17 с оболочкой MagicOS. В Geekbench 6 смартфон Magic 9 Pro Max набрал 3448 баллов в одноядерном тесте и 9353 балла в многоядерном. Результат в одноядерном тесте оказался ниже показателя глобальной версии Magic 8 Pro, которая в прошлом году с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрала 3664 балла. Зато в многоядерном тесте новинка получила почти на 1700 баллов больше. Впрочем, программное обеспечение на предсерийных устройствах из утечек редко соответствует финальной версии, которая устанавливается на смартфоны перед началом продаж. Поэтому приведённые результаты пока стоит воспринимать лишь как предварительные.