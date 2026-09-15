Раскрыты характеристики процессора HONOR Magic 9 Pro Max

Серия смартфонов HONOR Magic 9 выйдет в Китае уже 28 сентября, и компания активно подогревает интерес к будущим новинкам. Например, недавно HONOR подтвердила полный состав линейки, а также доступные цвета и конфигурации памяти. А теперь в базе Geekbench появилась запись о тестировании топового HONOR Magic 9 Pro Max с описанием процессора. Процессор указан под обозначением QTI SM8975. Предполагается, что речь идёт о Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который также может выйти под названием Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Процессор получил восемь ядер — два производительных ядра работают на частоте до 5,01 ГГц, ещё три производительных выдают до 4,03 ГГц, а три энергоэффективных — до 3,74 ГГц. За графику отвечает Adreno 850.

Объём оперативной памяти составил 14,78 ГБ, что соответствует версии с 16 ГБ ОЗУ. Также информация о программном обеспечении указывает на Android 17 с оболочкой MagicOS. В Geekbench 6 смартфон Magic 9 Pro Max набрал 3448 баллов в одноядерном тесте и 9353 балла в многоядерном. Результат в одноядерном тесте оказался ниже показателя глобальной версии Magic 8 Pro, которая в прошлом году с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 набрала 3664 балла. Зато в многоядерном тесте новинка получила почти на 1700 баллов больше. Впрочем, программное обеспечение на предсерийных устройствах из утечек редко соответствует финальной версии, которая устанавливается на смартфоны перед началом продаж. Поэтому приведённые результаты пока стоит воспринимать лишь как предварительные.