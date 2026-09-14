iPhone 18 Pro получит быструю зарядку, но есть нюанс

Компанию Apple не раз критиковали за медленную зарядку iPhone по сравнению со многими Android-смартфонами, которые поддерживают мощность 100 Вт и выше. Новые iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max наконец получили более быструю зарядку, однако для раскрытия всего потенциала потребуется подходящий адаптер. По данным Apple, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max способны заряжаться до 50% примерно за 15 минут. Это примерно на четверть быстрее, чем iPhone 17 Pro, которому для достижения такого же уровня требовалось около 20 минут. А всего 5 минут зарядки, как утверждает компания, обеспечивают около 6 часов воспроизведения видео.

Однако есть важный нюанс — для достижения заявленной скорости нужен адаптер с поддержкой пиковой мощности 60 Вт, а также технологий Power Delivery 3.1 и Adjustable Voltage Supply. Соответственно, фирменный адаптер Apple мощностью 40 Вт, способный выдавать до 60 Вт, в сочетании с совместимым кабелем USB Type-C позволит получить заявленные показатели. Более мощные адаптеры для MacBook, включая модели на 96 и 140 Вт, не подходят, поскольку не поддерживают функцию регулируемого напряжения. Многие популярные сторонние адаптеры мощностью более 40 Вт, например некоторые модели Anker на 45 Вт, смогут заряжать смартфон, но ограничат время зарядки примерно на уровне предыдущего поколения. При этом, естественно, адаптера питания в комплекте нет — Apple кладёт только кабель USB Type-C. Поэтому для максимально быстрой проводной зарядки Dynamic Power Adapter придётся покупать отдельно.