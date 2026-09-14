iPhone 18 Pro получит быструю зарядку, но есть нюанс

Однако есть важный нюанс — для достижения заявленной скорости нужен адаптер с поддержкой пиковой мощности 60 Вт, а также технологий Power Delivery 3.1 и Adjustable Voltage Supply. Соответственно, фирменный адаптер Apple мощностью 40 Вт, способный выдавать до 60 Вт, в сочетании с совместимым кабелем USB Type-C позволит получить заявленные показатели. Более мощные адаптеры для MacBook, включая модели на 96 и 140 Вт, не подходят, поскольку не поддерживают функцию регулируемого напряжения. Многие популярные сторонние адаптеры мощностью более 40 Вт, например некоторые модели Anker на 45 Вт, смогут заряжать смартфон, но ограничат время зарядки примерно на уровне предыдущего поколения. При этом, естественно, адаптера питания в комплекте нет — Apple кладёт только кабель USB Type-C. Поэтому для максимально быстрой проводной зарядки Dynamic Power Adapter придётся покупать отдельно.