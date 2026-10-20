Представлен широкоформатный смартфон Coolpad Cool X Wide

Компания Coolpad пополнила ассортимент смартфонов моделью Cool X Wide, которая получила широкоформатный дисплей в стиле недавнего HUAWEI Pura X View. Новинку оснастили 6,38-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1158 точек, соотношением сторон 16:10 и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, до 12 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4X, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти TF, тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч и корпусом с габаритами 150,3:94,5:8,95 мм. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.

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