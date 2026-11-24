Представлен складной смартфон HUAWEI Mate X8

Компания HUAWEI пополнила ассортимент складных смартфонов моделью Mate X8, которая базируется на фирменном 9-ядерном процессоре Kirin 9050 Pro с тактовой частотой до 3,1 ГГц и графическим ускорителем Maleoon 955. Новинку также оснастили 6,54-дюймовым изогнутым внешним OLED-экраном, внутренним 8,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:2424 точки, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц, частотой ШИМ-затемнения 1440 Гц и пиковой яркостью при 20% APL в 4500 нит, основной камерой с модулями на 50 Мп (RYYB формата 1/1,56 дюйма и непрерывной переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом) и 40 Мп (сверхширик), двумя 8-Мп фронтальными камерами, батареей ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и обратной беспроводной зарядок, стереодинамиками, портом USB-C 3.1 Gen 1 с поддержкой DP1.2, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенями IP58 и IP59, а также корпусом толщиной 8,95 мм в сложенном и 4,2 мм в разложенном состояниях. Цена базовой конфигурации (12/256 ГБ) на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1950 долларов.