Опубликованы примеры фото с Redmi Note 15 Pro+

Компания Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру грядущего смартфона Redmi Note 15 Pro+. По данным производителя, в состав тыльной камеры вошел главный модуль на базе 50-Мп датчика изображения Sony Light Hunter 800 оптического формата 1/1.55 дюйма, модуль с телеобъективом с оптическим приближением 2.5X и сверхширокоугольный модуль. Есть вероятность, что производитель перенесет основную камеру прямиком из предыдущего поколения. Официальная презентация смартфонов серии Redmi Note 15 Pro запланирована на 21 августа.

