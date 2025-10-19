Опубликованы примеры фото с iQOO 15

Компания iQOO опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона iQOO 15. Снимки демонстрируют возможности грядущей новинки в ночной съемке с использованием местного зума (3-кратного, 6-кратного и 100-кратного).

По данным инсайдера Digital Chat Station, новинку оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменным игровым чипом Q3, 6,85-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек и частотой обновления 144 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ на сенсоре Sony IMX882), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, ультразвуковым подэкранным дактилоскопом, мощным вибромотором, стереодинамиками, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.

