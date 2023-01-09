Опубликованы примеры фото с камеры смартфона OnePlus 11

В сети появились первые фотографии, сделанные на представленный недавно смартфон OnePlus 11. Напомним, что оцененная от 580 долларов новинка оснащается тройной тыльной камерой Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (крупный датчик Sony IMX890 и оптическая система стабилизации), 32 Мп (сенсор Sony IMX709 и оптический зум) и 48 Мп (сверхширик на базе датчика Sony IMX581), 4-нанометровой флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,7-дюймовым экраном AMOLED Samsung E6 с разрешением 3216:1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, стереодинамиками и мощным вибромотором.

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