Опубликованы примеры фото с камеры смартфона Sony Xperia 1

Профильное издание PhoneArena опубликовало первые примеры фотографий, сделанных на основную камеру флагманского смартфона Sony Xperia 1. Аппарат еще только появляется в продаже, а потому в сети еще нет подробного сравнения новинки с другими камерофонами. Напомним, что Xperia 1 оснащается тройной основной камерой с главным 12 Мп модулем (оптика 26 мм с оптической стабилизацией), телефото модулем (52 мм с оптической стабилизацией) и суперширокоугольным модулем (16 мм объектив), а также фронтальной камерой разрешением 8 Мп. Цена смартфона составляет 950 евро.