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Опубликованы примеры реальных фото на OPPO Find X10 Pro Max

Профильный ресурс ITHome опубликовал обзор основной камеры Hasselblad флагманского смартфона OPPO Find X10 Pro Max, который был представлен несколько дней назад. Производитель опубликовал подборку фотографий, сделанных на все три 200-Мп модуля. Напомним, что главный модуль получил датчик изображения оптического размера 1/1,3 дюйма, оптику с диафрагмой F/1,5, стабилизацию уровня CIPA 6.5 и новую технологию DeepPix для динамического диапазона до 17 EV.

Перископный модуль с 70-мм телеобъективом может похвастаться сенсором оптического формата 1/1,56 дюйма, объективом с диафрагмой F/2,1 и стабилизацией уровня CIPA 7.5. Сверхширокоугольный модуль получил оптику с диафрагмой F/2,2, углом обзора 124 градусов и датчиком 1/1,56 дюйма. Также в основной камере используется цветовой сенсор Danxia второго поколения.

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