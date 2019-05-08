Опубликованы реалистичные рендеры iPhone XR 2019 с двойной камерой

Профильное издание Pricebaba и авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовали реалистичные рендеры iPhone XR 2019, который будет представлен этой осенью. Судя по изображениям, нас ждет двойная основная камера в квадратном блоке, как у старших моделей. По словам источника, смартфон получит 6,1-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1792:828 пикселей и крупным вырезом под под фронтальную камеру и систему распознавания лиц Face ID, основную камеру на 12 Мп с широкоугольной оптикой и вспомогательным телефото-модулем с 2-кратным оптическим зумом, порт Lightning и фирменный процессор A13 Bionic. Габариты устройства составят 150,9:76,1:7,8 мм,