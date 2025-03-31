Опубликованы рендеры Google Pixel 10 Pro Fold

Авторитетный искатель утечек OnLeaks опубликовал качественные изображения складного смартфона Google Pixel 10 Pro Fold, официальная презентация которого ожидается грядущим летом. Судя по рендерам, дизайн устройства не изменится в сравнении с предшественником. Характеристики смартфона источник не приводит.

Напомним, что Google Pixel 9 Pro Fold оснащается 8-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 2076:2152 точки и частотой обновления 120 Гц, 6,24-дюймовой внешней OLED-панелью с разрешением 1080:2424 точки и кадровой частотой 120 Гц, фирменным чипсетом Tensor четвертого поколения, 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, АКБ ёмкостью 5000 мАч, тройной тыльной камерой с модулями на 32 Мп, 10,8 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), двумя 10-Мп фронтальными камерами и защитой от воды в соответствии со степенью IPx8.