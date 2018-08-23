Опубликованы рендеры LG V40 ThinQ с пятью камерами

Онлайн-магазин MySmartPrice раскрыл дизайн и некоторые характеристики флагманского смартфона LG V40 ThinQ, который еще не был представлен официально. Утверждается, что перед нами первые пресс-рендеры грядущей новинки. Отметим экран с «бровью» и скруглёнными кромками, сдвоенную фронтальную камеру, тройную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, регуляторы громкости и кнопку для Google Assistant на левой грани, динамик, микрофон, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем на нижней кромке. По словам источника, смартфон оснастят P-OLED дисплеем, поддержкой распознавания пользователя по лицу, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 845 и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Официальный дебют LG V40 ThinQ ожидается в ноябре 2018 года.