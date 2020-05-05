Опубликованы рендеры и характеристики бюджетного Huawei Y6P

Авторитетный искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился изображениями и подробными характеристиками бюджетного смартфона Huawei Y6P, выход которого ожидается в ближайшее время. Если верить источнику, аппарат получит экран с разрешением 1600:720 пикселей, платформу MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти MicroSD до 512 ГБ, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 13, 5 и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели и предустановленную операционную систему Android 10.