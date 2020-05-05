Опубликованы рендеры и характеристики бюджетного Huawei Y6P

Авторитетный искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился изображениями и подробными характеристиками бюджетного смартфона Huawei Y6P, выход которого ожидается в ближайшее время. Если верить источнику, аппарат получит экран с разрешением 1600:720 пикселей, платформу MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти MicroSD до 512 ГБ, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 13, 5 и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели и предустановленную операционную систему Android 10.

Комментарии и отзывы Huawei Y6P
Обзоры:
Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?Обзор BQ 5732L Aurora SE. Лучший смартфон до 8000 рублей?
Обзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфонОбзор Lenovo K10 Note 6/128GB. Лаконичный бюджетный смартфон
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 4.2. Компактный бюджетник с NFCОбзор плюсов и минусов смартфона Nokia 4.2. Компактный бюджетник с NFC
Новости:
Samsung Galaxy Note20 получит аккумулятор на 4000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о топовых смартфонах Samsung Galaxy Note20. Утверждается, что ...
На смартфон Meizu 17 официально можно оформить предзаказ

С сегодняшнего дня на ещё не представленный смартфон Meizu 17 уже можно оформить предзаказ в различных он...
Стала известна цена смартфона OnePlus Z

Сетевые источники поделились подробностями о «доступном» флагмане OnePlus Z, который еще не был представл...
Обзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантиейОбзор ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1TB (AGAMMIXS11P-1TT-C). Быстрый SSD с 5-летней гарантией
Лучшая доступная СЖО. Deepcool GAMMAXX L120Лучшая доступная СЖО. Deepcool GAMMAXX L120
Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10Обзор ASUS ZenBook Duo UX481F. Двухдисплейный ноутбук с Intel gen10
Обзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серииОбзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серии
Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2
Камера Blackmagic Pocket Cinema Camera 6...
Камера Blackmagic Pocket Cinema Camera 6Компания Blackmagic Design снизила цену на камеру Pocket Cinema Camera 6K – вместо прежних 2495 долларов ...
Игровой смартфон Lenovo Legion засветилс...
Игровой смартфон Lenovo Legion засветилсКомпания Lenovo опубликовала ещё один тизер своего первого игрового смартфона под брендом Legion. ...
Фильм на основе игры Call of Duty заморо...
Фильм на основе игры Call of Duty замороСкотт Сильвер написал сценарий по компьютерной игру Call of Duty. В 2015 году компания разработчик игр Ac...
Realme 6 с процессором MediaTek Helio G9...
Realme 6 с процессором MediaTek Helio G9Вслед за Redme 6 Pro, компания Realme представила и упрощенную версию смартфона с названием Realme 6. ...
Ожидается выход бюджетного смартфона OPP...
Ожидается выход бюджетного смартфона OPPСтало известно, что совсем скоро компания OPPO анонсирует бюджетный смартфон OPPO A31. Благодаря сайту 91...
Представленный вчера Huawei P40 Pro уже ...
Представленный вчера Huawei P40 Pro уже Вчера компания Huawei представила смартфон P40 Pro, а уже сегодня новенький флагман за 1000 евро успели ...
Ремонт iPhone 11 Pro Max в Днепре...
Ремонт iPhone 11 Pro Max в ДнепреИтак, в этом году компания Apple порадовала поклонников ещё несколькими девайсами, среди которых и iPh...
Huawei AI Speaker 2 стоит всего 55 долла...
Huawei AI Speaker 2 стоит всего 55 доллаБуквально недавно мы говорили о том, что умные колонки с довольно низким качеством звука продаются за как...
ILIFE V55 Pro спасет дом от пыли...
ILIFE V55 Pro спасет дом от пылиМногие пользователи почему-то уверены в том, что умные пылесосы стоят очень дорого и что покупать их не с...
Смартфон LG Velvet 5G показали на новых ...
Смартфон LG Velvet 5G показали на новых Сетевые источники поделились новыми изображениями смартфона LG Velvet, который будет официально представл...
BMW тестирует новый электрокар...
BMW тестирует новый электрокарМногие производители электромобилей переживают из-за того, что в локациях с высокой температурой батареи ...
Discord представила новую функцию фильтр...
Discord представила новую функцию фильтрПриложения для голосового общения Discord представила новую функцию фильтрации фонового шума Krisp.ai. Фу...
Обзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSDОбзор Patriot Memory P300 512GB (P300P512GM28). Недорогой и быстрый M.2 SSD
Обзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайсОбзор Haier HRF521DM6RU. Премиальный двухкамерный холодильник за адекватный прайс
Лучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore FlareЛучшие помощники на карантине. ANKER Soundcore Flare
Обзор SteelSeries Rival 650 Wireless (62456). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор SteelSeries Rival 650 Wireless (62456). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофономОбзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor