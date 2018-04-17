Опубликованы технические характеристики смартфона Huawei Honor 10

Компания Huawei готовит к выпуску мощный смартфон Honor 10. Аппарат Honor 10 получит 5,8-дюймовый экран с разрешением 2280 * 1080 точек и защиту от воды (IP67). Новинка Honor 10 также будет оборудована процессором Kirin 970 и 6 Гб ОЗУ. В тыльной части корпуса расположена сдвоенная камера с оптическими блоками, выстроенными по горизонтали. В её состав входят сенсоры с 20 и 24 млн пикселей. В качестве операционной системы выступит Android 8.1 Oreo с фирменной надстройкой EMUI 8.1. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3320 мА.ч. Официальный анонс смартфона Honor 10 ожидается 15 мая на специальном мероприятии в Лондоне.