Смартфон Alcatel 3C получил 6-дюймовый экран и чип MediaTek MT8321

Появились все спецификации новинки Alcatel 3C. Смартфон Alcatel 3C получил безрамочный экран занимающий практически всю лицевую панель. Модель оснастили 6-дюймовым экраном с разрешением 720 * 1440 точек. Основу аппаратной платформы Alcatel 3C составит четырехъядерный чип MediaTek MT8321, 1 ГБ RAM и флеш-модуль на 16 ГБ. Также в наличии камеры с 5-и 8-мегапиксельными матрицами и аккумуляторная батарея на 3000 мА.ч. Предусмотрены модули Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 и GPS. Стоимость новинки Alcatel 3C составит примерно 120 евро.