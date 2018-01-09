Опубликованы технические характеристики смартфона Hisense P9

Компания Hisense готовит к выходу новый смартфон под названием P9. Новинка получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920 * 1080 точек. Аппарат построен на базе чипа Snapdragon 653, в составе которого входит восьмиядерный процессор. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, вместимость встроенного флеш-накопителя 64 ГБ. Также в наличие имеется основная сдвоенная камера на 12 Мп, 16 Мп фронтальная и дактилоскопический датчик. Питание аккумулятора обеспечивает батарея ёмкостью на 6000 мА.ч. Габариты устройства составляют: 167,0 * 80,5 * 13,5 мм и весит 260 грамм. О стоимости модели пока не сообщается.