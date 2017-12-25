Опубликованы технические характеристики смартфона Sharp Aquos S3

Компания Sharp готовит к выпуску новый смартфон Aquos S3. Модель получила 5,48- дюймовый экран с разрешением 2040 * 1080 точек. Основу аппаратной платформы Aquos S3 составит восьмиядерный 2,2 ГГц процессор вкупе с 4 ГБ оперативной памятью и встроенным флеш-накопителем на 64 ГБ. Также аппарат будет оснащен 20-мегапиксельной фронтальной камерой, которая размещена в центре верхней части экрана, а на тыльной панели девайса расположится 16-мегапиксельный фотомодуль. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 2930 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 7. 1.1 Nougat. О стоимости новинки пока не сообщается.