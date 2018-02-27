Опубликованы живые фото Energizer Power Max P16K Pro с АКБ на 16 000 мАч

В сети появились первые живые фото представленного вчера смартфона Energizer Power Max P16K Pro, который оснастили невероятным аккумулятором на 16 000 мАч. На одном из снимков модно увидеть сравнение с iPhone X – предполагается, что толщина смартфона составляет около 15 мм, а масса – 300 г. По словам автора фотографий, смартфон удобно лежит в руке благодаря удачно подобранной форме.

Напомним, что сам смартфон оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) и соотношением сторон 18:9, двойной основной камерой 13+5 Мп, 5 Мп камерой для селфи, процессором MediaTek Helio P25, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.