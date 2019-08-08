Опубликованы живые фото и характеристики телевизора Honor Smart Screen

Официальный анонс телевизоров Honor Smart Screen состоялся в прошлом месяце, однако производитель не спешит раскрывать дизайн и спецификации новинки. Сегодня в сети появились фото и некоторые подробности устройства, которое в Honor называют большим экраном со встроенным смартфоном. Судя по снимкам, нас ждут очень узкие рамки, что в общем-то является трендом. Если верить источнику, телевизор характеризуется диагональю 55 дюймов, разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона, фирменным чипсетом HiSilicon Hongjun 818 с независимым нейронным процессором, выдвижной камерой, голосовым помощником, а также операционной системой Hongmeng.