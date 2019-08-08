Опубликованы живые фото и характеристики телевизора Honor Smart Screen

2019-08-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor Smart Screen; [82]
Официальный анонс телевизоров Honor Smart Screen состоялся в прошлом месяце, однако производитель не спешит раскрывать дизайн и спецификации новинки. Сегодня в сети появились фото и некоторые подробности устройства, которое в Honor называют большим экраном со встроенным смартфоном. Судя по снимкам, нас ждут очень узкие рамки, что в общем-то является трендом. Если верить источнику, телевизор характеризуется диагональю 55 дюймов, разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона, фирменным чипсетом HiSilicon Hongjun 818 с независимым нейронным процессором, выдвижной камерой, голосовым помощником, а также операционной системой Hongmeng.


Комментарии и отзывы Honor Smart Screen
Представлен игровой монитор Acer Nitro X...
Представлен игровой монитор Acer Nitro XКомпания Acer пополнила ассортимент мониторов моделью Nitro XF272 X, которая ориентирована на заядлых гей...
Флагманский смартфон Sony Xperia 2 показ...
Флагманский смартфон Sony Xperia 2 показСетевые источники поделились качественными рендерами флагманского смартфона Sony Xperia 2, официальная пр...
Смартфон Nubia Z20 получил два экрана и ...
Смартфон Nubia Z20 получил два экрана и Сетевые источники сообщают о том, что сегодня в Китае представили флагманский смартфон Nubia Z20, некотор...
Обзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80...
Обзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80Не так давно мы проводили тестирование HIPER HPB-650FM, недоро...
Устройства плавного пуска: обзор произво...
Устройства плавного пуска: обзор произвоВыбирая устройство плавного пуска, потребитель, прежде всего, выбирает производителя. В приоритете - и...
Представлен смартфон Samsung Galaxy Note...
Представлен смартфон Samsung Galaxy NoteКак и ожидалось, сегодня ночью компания Samsung официально представила смартфоны Samsung Galaxy Note10 и ...
Обзор Xiaomi Mi Smart Sensor Set (ZHTZ02...
Обзор Xiaomi Mi Smart Sensor Set (ZHTZ02Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию набор умных датчиков от компании Xiaomi, которая не пере...
Apple продемонстрировала работу Apple Ca...
Apple продемонстрировала работу Apple Ca В преддверии запуска сервиса Apple...


Обзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80Plus BronseОбзор HIPER HPB-600SM. Блок питания с 80Plus Bronse
Обзор Xiaomi Mi Smart Sensor Set (ZHTZ02LM). Набор умных датчиковОбзор Xiaomi Mi Smart Sensor Set (ZHTZ02LM). Набор умных датчиков
Обзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор Dunobil Zoom Black Duo. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Обзор Nobby Comfort S-115. Беспроводные наушники с функцией MP3 плеера Обзор Nobby Comfort S-115. Беспроводные наушники с функцией MP3 плеера
Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?Обзор Hasee K670E-G6T3 V2.0. Самый доступный игровой ноутбук?
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor