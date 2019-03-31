Опубликовано фото смартфона Xiaomi Mi 9 в белой расцветке

Глава отдела новой продукции компании Xiaomi Ван Тен опубликовал фото смартфона Xiaomi Mi 9 в белой расцветке. Но не спешите радоваться. Перед нами лишь прототип, который не был запущен в серийное производство. По словам Тена, Xiaomi не собирается добавлять новые расцветки для своего флагмана. А зря, ведь топовая версия Galaxy S10+ в белом цвете оказалась очень популярной. Учитывая бешеный спрос на недорогой китайский флагман, белая расцветка могла прийтись по душе пользователям.

Напомним, что Xiaomi Mi 9 оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, который занимает 90,7% площади фронтальной панели, корпусом толщиной 7,61 мм и массой 173 грамма, встроенным под экран оптическим сканером отпечатков пальцев пятого поколения, защитным стеклом Gorilla Glass 5 и использованием лазерного голографического процесса с двойным цветовым покрытием в окраске корпуса.

Также аппарат получил топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 855, оперативную память LPDDR4X, флэш-память модулями UFS 2.1, тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальную камеру на 24 Мп, аккумулятор на 3300 мАч, поддержку беспроводной зарядки мощностью 20 Вт и проводной на 27 Вт.