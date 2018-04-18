Опубликовано ночное фото с камеры Meizu 15

Компания Meizu решила подогреть интерес к грядущему анонсу флагманского смартфона Meizu 15 и опубликовала первую фотографию, сделанную на двойную камеру устройства. Это снимок ночного города, сделанный на длинной выдержке. По предварительным данным, смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus получат металлический корпус с домашней кнопкой и AMOLED-дисплей с соотношением сторон 16:9. Стандартную модель оснастят 5,95-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), Plus– 5,46 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей).

Также Meizu 15 Plus получит процессор Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную камеру 12+20 Мп, 20-Мп камеру для селфи и аккумулятор на 3430 мАч. Meizu 15 будет отличаться чипсетом Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятором на 2940 мАч. Ориентировочные цены на Meizu 15 Lite, Meizu 15 и Meizu 15 Plus составляют 270, 400 и 480 долларов соответственно. Официальный анонс состоится уже 22 апреля.