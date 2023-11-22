Опубликовано новое фото с камеры смартфона Nubia Z60 Ultra

Руководитель компании ZTE Ни Фей опубликовал новую фотографию, сделанную на основную камеру смартфона Nubia Z60 Ultra. На этот раз нам демонстрируют возможности устройства в жанре астрофотографии. По предварительным данным, аппарат получит тыльную камеру с главным модулем на базе дюймового датчика изображения Sony IMX989 и объектива с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм, топовый 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и подэкранную фронтальную камеру. Официальная презентация смартфона ожидается в начале следующего года.

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