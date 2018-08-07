Опубликовано первое фото с камеры Meizu 16

В сети появилось первое фото, сделанное на камеру еще не представленного официально смартфона Meizu 16. Очевидно, что снимок призван показать возможности камеры в условиях низкой освещенности. Также представители китайского производителя заявили о том, что они приняли уже один миллион заявок на приобретение еще не анонсированного смартфона. Засветился аппарат и в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие топовой платформы Snapdragon 845 и 8 ГБ оперативной памяти.

По данным китайского регулятора TENAA, Meizu 16 оснастят шестидюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 12 и 20 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, а также аккумулятором на 2950 мАч. Размеры смартфона составят 150,5:73,2:7,3 мм, масса –156 г. Meizu 16 Plus будет отличаться 6,5 дюймовым экраном и батареей на 3570 мАч. Габариты равны 160,4:78,2:7,3 мм, масса – 180 г.