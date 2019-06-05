Опубликовано сравнение камер Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 9

В сети появилось первое сравнение камер бюджетных флагманов Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 9, в которое также затесался Oppo Reno 10x с его 10-кратным оптическим зумом. Напомним, что Xiaomi Mi 9 получил тройную основную камеру с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума. Redmi K20 Pro оснащается тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп. При этом оба смартфона лишены оптического стабилизатора.