Опубликовано видео разборки Nubia Red Magic 3

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовал видео разборки игрового смартфона Nubia Red Magic 3, который только что возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu. В частности, в ролике демонстрирует крошечный центробежный вентилятор – если вдруг кто забыл, то Nubia Red Magic 3 остается единственным в мире смартфоном с активной системой охлаждения. Также отметим светодиодную лену и розовую термопасту.

Напомним, что Nubia Red Magic 3 также оснащается чипсетом Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 430 кд/кв.м и временем отклика 4 мс, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, основной камерой с 48-Мп датчиком Sony IMX586 и объективом с диафрагмой F/1,7, фронтальной камерой на 16 Мп, а также операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсом RedMagic OS 2.0.