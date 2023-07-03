Oracle инвестирует миллиарды в ИИ

Лидер облачных вычислений Oracle раскрыл свои планы по инвестированию миллиардов долларов на чипы искусственного интеллекта от NVIDIA для усиления своих облачных сервисов. Председатель Oracle Ларри Эллисон раскрыл эту информацию во время недавнего мероприятия Ampere — по его словам компания планирует нарастить свои вычислительные мощности вокруг искусственного интеллекта с помощью передовых AI-графических процессоров от NVIDIA. Впрочем, речь идёт не только об инвестировании в продукцию компании NVIDIA — компания приобретет решения и от AMD, что свидетельствует о её намерении конкурировать на рынке за счёт различных технологий и аппаратного обеспечения. И, что самое интересное, Oracle потратит на видеокарты от AMD в три раза больше денег, чем на решения от NVIDIA.

При этом генеральный директор компании исключил Intel из сценария по инвестированию, заявив, что архитектура Intel x86 стала устаревшей и достигла своих пределов, так что сейчас вкладывать в неё деньги нет никакого смысла. Это, безусловно, удар для Intel, которая долгое время была партнёром Oracle — начиная с 2008 года производитель был основным поставщиком решений для облачного гиганта. СЕО компании заявил, что по сравнению с Amazon и Microsoft бренд Oracle отстаёт, главным образом из-за меньшего присутствия на рынке, поскольку её конкуренты крепко удерживают позиции в этой отрасли. Однако в финансовом году 2023 года ситуация начала изменяться в пользу Oracle и после огромных инвестиций преимущество должно лишь возрасти.
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