Оригинальная новинка Nubia X

Компания Xiaomi выпустила смартфон с двумя экранами. Новинка имеет в своей основе новейший флагманский процессор Snapdragon 8150 от Qualcomm. Объем энергонезависимого модуля составит 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ, а объем ОЗУ – 6 ГБ/8 ГБ. Смартфону приписывают аккумулятор емкостью 3600 мАч и возможность работать в мобильных сетях 5G.Второй дисплей находится на задней стороне корпуса и имеет меньший размер диагонали – всего 4 дюйма. Однако разрешение матрицы довольно высокое – 2280 х 1080 пикселей. Над дисплеем установлена главная камера, конструкция которой включает три оптических модуля 12 МП, 20 МП и 40 МП.Основной экран, изготовленный по AMOLED-технологии, имеет размер диагонали 6,5 дюйма и обеспечивает разрешение 2340 х 1080 пикселей. Ширина рамок здесь минимальная, поэтому соотношение площади дисплея и лицевой панели достигает 98%. Кстати, в поверхность экрана интегрирован дактилоскопический сканер.О стоимости смартфона пока неизвестно.