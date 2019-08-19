Осенью Apple представит новые смарт-часы Watch Series 5

2019-08-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Watch Series 5 ; [56]
В сентябре прошлого года компания Apple представила смарт-часы Apple Watch Series 4, теперь пришло время нового поколения.

Что нового

Известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) подтверждает, что Apple Watch Series 5 выйдут этой осенью, вместе с новыми смартфонами. По слухам, Apple проведет презентацию 10 сентября.

Кроме того, аналитик говорит, что в новых моделях «умных» часов производитель будет использовать дисплеи японской компании JDI. А в следующем году должны перейти на дисплеи microLED.

Также интересную информацию нашли в операционной системе watchOS 6, которая сейчас проходит тестирование. Там есть надписи «44MM Titanium» и «44MM Ceramic», то есть 44-миллиметровые версии с керамическим корпусом и титановым.


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