Отгрузка графических карт начинает падать вслед за криптовалютой

Производители графических карт начинают ощущать спад продаж видеокарт со второй половины 2018 года, в основном из-за падения спроса на рынке криптовалютной добычи.Резкий спад спроса на добычу криптовалюты произошел, из-за фактического падения курса биткоина на 7 000 долларов США с пика курса в 20 000 долларов США, зарегистрированного в декабре 2017 года.

Тайваньские производители графических карт, включая Asustek Computer, Gigabyte Technology, Micro-Star International (MSI) и TUL, начали ощущать, что их запасы видеокарт значительно выросли в условиях резкого сокращения спроса со стороны сектора криптовалютной добычи. На данный момент они лишь немного снизили цены продаж графических ускорителей, сохранив валовую прибыль на уровне около 20%.