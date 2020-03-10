Открыта программа раннего запуска смартфона Honor 9X Pro

Сегодня была открыта программа раннего запуска популярного смартфона Honor 9X Pro с сервисами Huawei Mobile Services и предустановленным магазином приложений AppGallery на европейском рынке. Во Франции и Нидерландах смартфон появится первым. В связи с программой ранней доступности пользователям дается возможность зарегистрироваться, двадцать из зарегистрировавшихся получат Honor 9X Pro бесплатно. Имена победителей будут объявлены 13 марта. Розничная цена на гаджет будет составлять 249 евро.

Напомним, что смартфон оснащается предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, тройной основной камерой на 48, 8 и 2 Мп, а также аккумулятором на 4000 мАч.