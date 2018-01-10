Отличный смартфон Galaxy J2 Pro

Samsung в этом году решила выпустить в первой половине 2018 года, не сколько отличных гаджетов. Габариты изделия следующие: 153 грамма; 143,8 × 72,3 × 8,4 мм. Samsung Galaxy J2 Pro (2018) будет доступен в трех цветовых вариантах, включая черный, голубой и золотистый. Прочие спецификации включают камеры на 8 и 5 мегапикселей, аккумуляторную батарею емкостью 2600 мАч, а также два слота для SIM-карт.Гаджет оборудован пятидюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 960 × 540 пикселей. Основой аппаратной платформы стал неизвестный четырехъядерный 1,4 ГГц процессор (возможно, речь идет о Snapdragon 425) и 1,5 ГБ оперативной памяти. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 16 ГБ с возможностью расширения памяти картами microSD.Стоимость составит 145 долларов.