Oukitel C16 Pro и его функции

«Сердцем» смартфона стал четырёхъядерный процессор MediaTek MT6761P при поддержке 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картой micro-SD до 128 ГБ. Емкость аккумулятора устройства составляет 2600 мАч. Модель работает под управлением новейшей операционной системы Android 9.0 Pie. Разблокировать смартфон можно с помощью функции распознавания лица или сканера отпечатков пальцев на задней крышке.5,71-дюймовый дисплей смартфона с соотношением сторон 19:9 и вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры в форме капли поддерживает распознавание до 5 касаний одновременно. За фотовозможности аппарата отвечает двойная камера с разрешением сенсоров 8 и 2 Мп.Стоимость смартфона составит 5000 тысяч рублей.